    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Редактор региональных новостей

    Беременность не спасла казахстанку от возврата денег за обучение по гранту

    Опубликовано:

    Беременная на большой сроке
    Беременная. Иллюстративное фото: Boy_Anupong / Getty Images

    Казахстанка должна вернуть почти миллион тенге за обучение, так как она не исполнила условия отработки и не подала заявление на освобождение, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Финансовый центр обратился в суд с иском и просил взыскать с казахстанки расходы, затраченные за ее обучение на основе государственного образовательного заказа в размере 528 000 тенге и неустойку в сумме 409 849 тенге.

    Выяснилось, что с девушкой был заключен договор обучения на основе государственного образовательного гранта. С 1 сентября 2017 года ее зачислили в магистратуру со сроком обучения 1,5 года.

    По окончании обучения на основании протокола Комиссии по персональному распределению молодых специалистов на работу ее направили в ИП.

    По предоставленным сведениям, девушка работала в ИП с февраля по май 2019 года, что засчитали в период отработки.

    Предъявляя иск, Финансовый центр указал, что молодой специалист обязательство по отработке образовательного гранта в полном объеме не исполнила.

    Решением суда первой инстанции от 14 мая 2025 года в удовлетворении иска отказали. При этом суд исходил из того, что девушка на момент выдачи направления на отработку находилась в состоянии беременности, состояла на учете, а затем родила ребенка.

    Апелляционная судебная коллегия постановлением от 5 августа 2025 года решение суда первой инстанции отменила и вынесла новое решение об удовлетворении иска. С казахстанки в пользу Финансового центра взыскали расходы за обучение на основе государственного образовательного заказа и неустойку.

    Освобождение от обязанности по отработке предоставляется решением Комиссии по персональному распределению молодых специалистов беременным женщинам и лицам, имеющим, а также самостоятельно воспитывающим ребенка (детей) в возрасте до трех лет.

    В суде отметили, что девушка не обращалась в Комиссию по персональному распределению молодых специалистов с соответствующим заявлением.

    "Законодательством установлена обязанность по отработке обучающегося на основе государственного образовательного заказа после окончания вуза, а в случае неисполнения обязанности по отработке - обязанность по возмещению расходов республиканского бюджета, связанных с его обучением", - подчеркнули в суде.

    Ранее в Жамбылской области решение университета об освобождении выпускницы от обязательной отработки по гранту признали незаконным. В рамках образовательного гранта из республиканского бюджета на ее обучение по специальности "Казахский язык и литература" потратили 1,7 млн тенге.

    Также в Жамбылской области суд обязал девушку вернуть средства за ее обучение по образовательному гранту в КазНУ, потому что она не отработала по направлению. Студентка обучалась по квоте для сельской молодежи за счет средств республиканского бюджета - за обучение перечислили более 2,5 млн тенге.

