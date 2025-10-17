Казахстанке придется отработать потраченные на нее деньги

Решение университета об освобождении выпускницы от обязательной отработки по гранту на 1,7 млн тенге признали незаконным, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску Финансового центра к университету о признании незаконным и отмене решения комиссии рассмотрел специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области.

Истец осуществляет мониторинг и контроль за исполнением лицами, обучавшимися за счет бюджетных средств, обязанностей по отработке либо возмещению затрат бюджета.

В августе 2014 года студентке предоставили образовательный грант по специальности "Казахский язык и литература". В рамках гранта из республиканского бюджета на расчетный счет университета перечислили 1,7 млн тенге для возмещения затрат на обучение.

После окончания института с июня 2018 года по январь 2019 года девушка состояла на учете в Центре занятости в качестве лица, ищущего работу. Указанный период засчитали в срок обязательной отработки.

В октябре 2018 года решением комиссии университета выпускницу направили на работу в научную библиотеку для трехлетней отработки. Однако в разделе 2 решения указали "освободить от обязанности по отработке".

"При принятии оспариваемого решения комиссия нарушила порядок распределения, направив гражданку не в организацию образования, а также незаконно освободила ее от отработки", - установил суд.

При таких обстоятельствах суд удовлетворил иск Финансового центра, признал незаконным и отменил решение комиссии. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Жамбылской области суд обязал девушку вернуть средства за ее обучение по образовательному гранту в КазНУ, потому что она не отработала по направлению. Студентка обучалась по квоте для сельской молодежи за счет средств республиканского бюджета - за обучение перечислили более 2,5 млн тенге.

Еще один казахстанец получил международную стипендию "Болашак" и отучился в Boston University. Однако позже он не выполнил обязательства и был лишен гранта. Согласно условиям договора стипендиат должен вернуться в Казахстан и отработать непрерывно не менее 5 лет по полученной специальности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.