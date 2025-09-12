jitsu gif
    Не отработала 3 года: выпускницу КазНУ обязали заплатить 2,5 млн тенге за обучение по гранту

    Опубликовано:

    Девушка с рюкзаком
    Студентка. Иллюстративное фото: mangpor_2004 / Getty Images

    Суд обязал казахстанку вернуть средства за ее обучение по образовательному гранту в КазНУ, потому что девушка не отработала по направлению, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску АО "Финансовый центр" к казахстанке о взыскании задолженности за обучение по государственному образовательному гранту рассмотрел Мойынкумский районный суд.

    Суд установил, что ответчик, обучавшаяся в Казахском национальном университете имени аль-Фараби по квоте для сельской молодежи, получила образование за счет средств республиканского бюджета. За ее обучение было перечислено более 2,5 млн тенге.

    Согласно законодательству, выпускники, обучавшиеся по такой квоте, обязаны отработать в течение трех лет по месту направления либо возместить расходы.

    После окончания университета в 2023 году девушка не прибыла к месту работы и в Центре занятости не зарегистрировалась. В связи с этим "Финансовый центр" обратился в суд с требованием взыскать 2,5 млн тенге основного долга и 666 тыс. тенге - неустойки.

    В суде представитель ответчика признал лишь сумму основного долга, но возражал против взыскания неустойки.

    Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что девушка не выполнила обязательств по отработке или возмещению расходов бюджетных средств.

    Суд частично удовлетворил иск, взыскал с нее сумму основного долга в размере 2,5 млн тенге, однако уменьшил размер неустойки до 66 тыс. тенге с учетом несвоевременного обращения истца. Решение уже вступило в законную силу.

    Ранее житель Актау заплатил 1,6 млн тенге за год обучения сына, но оказался недоволен уровнем образовательных услуг. Мужчина был вынужден забрать ребенка из учреждения и потребовал возврата уплаченной суммы. Добился он этого только в суде.

    В Атырауской области вуз подал иск в суд о взыскании задолженности за оказание образовательных услуг. Стороны урегулировали спор - ответчик обязался выплатить полную сумму задолженности на расчетный счет образовательного учреждения.

    Также суд примирил отчисленного из-за финансовой задолженности студента и Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Казахстанец обязался выплатить всю сумму долга в течение 6 месяцев.

