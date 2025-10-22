До 25 градусов: солнечную погоду обещают в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 22 октября, в Астане, Алматы и Шымкенте обещают теплую погоду, осадков в мегаполисах не будет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до -4 градусов. Скорость ветра – 6,0 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,7 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.