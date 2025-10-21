От -6 до +24 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 21 октября, в Алматы и Шымкенте обещают пасмурную погоду, а в Астане - минусовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до 19 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют солнечную погоду. Днем воздух прогреется до 11 градусов, ночью температура снизится до -6 градусов. Скорость ветра – 5,3 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже обещают пасмурную погоду без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.

