От -6 до +24 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана во вторник
Опубликовано:
Во вторник, 21 октября, в Алматы и Шымкенте обещают пасмурную погоду, а в Астане - минусовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до 19 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют солнечную погоду. Днем воздух прогреется до 11 градусов, ночью температура снизится до -6 градусов. Скорость ветра – 5,3 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже обещают пасмурную погоду без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Пожарная опасность и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили синоптики на вторник в Казахстане
- Морозы до -7 градусов и первый снег: синоптики рассказали о погоде в Астане до конца октября
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2299398-ot-6-do-24-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах