Пожарная опасность и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили синоптики на вторник в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана синоптики на вторник, 21 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

21 октября в Атырауской области ожидается ветер на севере, востоке, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырау ветер ночью и утром - порывы скоростью 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидается ветер днем на западе области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На востоке, в центре области сохраняется, на севере области ожидается высокая пожарная опасность.

В Жезказгане 21 октября сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актау 21 октября сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность.

В Кызылорде 21 октября сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер днем на западе области - порывы скоростью 15-18 м/с.

На севере области Абай ночью и утром ожидается туман. Ветер днем на юго-западе области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Также, до 20.00 часов 21 октября по городу Семей объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

На севере Восточно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Днем на юго-востоке области ветер - порывы скоростью 15-18 м/с.

Также, до 20.00 часов 21 октября по городам Риддер и Усть-Каменогорск объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

На западе Западно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер днем на востоке, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске 21 октября ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер днем на севере, в центре области - порывы скоростью 15-18 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ночью и утром ожидается туман. Ветер на северо-востоке, в горных районах области скоростью 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ночью и утром ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В Петропавловске 21 октября ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кокшетау 21 октября ночью и утром ожидается туман.

В горных районах области Жетісу ночью и утром ожидается туман. Ночью в центре, востоке области заморозки 1-3 градуса.

В Талдыкоргане 21 октября ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В период по 24 октября на севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

