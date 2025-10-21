"Это нас пугает": построенная всего год назад плотина в Петропавловске дала несколько трещин

В Петропавловске пришла в негодность земляная насыпь, построенная в прошлом году. Плотина оказалась некачественной и дала трещину в нескольких местах, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, в Петропавловске пришла в негодность четырехкилометровая земляная насыпь, построенная в 2024 году. Плотина, которую возвели, чтобы защитить микрорайон "Подгора" от паводков, оказалась некачественной и дала трещину сразу в нескольких местах.

Местные жители бьют тревогу и требуют принять срочные меры, ведь уже весной следующего года их дома могут вновь оказаться под водой. Например, дом Дмитрия Фирсова во время разрушительного паводка в прошлом году уже топило талыми водами.

"Дамбы строились в зимнее время. При отрицательных температурах, грунт был мерзлый. Она дала усадку соответственно. Трещины разошлись в разные стороны. Вот это нас пугает, потому что обвалование очень в плачевном состоянии. И никаких работ, чтобы привести его в должное состояние, не проводится вообще", - высказался Фирсов.

Раньше здесь была объездная дорога республиканского значения, ведущая к границе с Россией. В прошлом году после паводков вдоль микрорайона власти возвели плотину высотой в 3 метра. Затем ограничили движение транспорта. Но поскольку за плотиной никто не ухаживал, она начала разрушаться.

"Вот сейчас нужно запустить грейдеры, чтоб хорошо прошли, укатали, улучшили плитами, как на той стороне сделали. Мешки положили, сами видите в каком они состоянии. Как положили весной, так и лежат, никто с ними ничего не делал", - сказал житель города Валерий Штаненко.

В городском акимате о проблеме знают. Там разрушения земляной насыпи связывают с дождливым летом и проседанием почвы.

"Данный объект находится под постоянным контролем технадзора. Согласно гарантийным обязательствам, подрядная организация уже приступила к работам по уплотнению земляного вала, а также к приведению его в соответствующее состояние. Все мероприятия будут выполнены в полном объеме", - ответили в пресс-службе акимата города.

Ранее синоптики рассказывали, каким регионам в 2025 году угрожают паводки и как от них спастись.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.