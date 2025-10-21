"Это нас пугает": построенная всего год назад плотина в Петропавловске дала несколько трещин

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Самат Каримов
    Самат Каримов
    Редактор

    "Это нас пугает": построенная всего год назад плотина в Петропавловске дала несколько трещин

    Опубликовано:

    Жители обсуждают ситуацию с насыпью
    Жители обсуждают ситуацию с насыпью. Кадр из видео: Седьмой канал

    В Петропавловске пришла в негодность земляная насыпь, построенная в прошлом году. Плотина оказалась некачественной и дала трещину в нескольких местах, сообщает Седьмой канал.

    По данным телеканала, в Петропавловске пришла в негодность четырехкилометровая земляная насыпь, построенная в 2024 году. Плотина, которую возвели, чтобы защитить микрорайон "Подгора" от паводков, оказалась некачественной и дала трещину сразу в нескольких местах.

    Местные жители бьют тревогу и требуют принять срочные меры, ведь уже весной следующего года их дома могут вновь оказаться под водой. Например, дом Дмитрия Фирсова во время разрушительного паводка в прошлом году уже топило талыми водами.

    "Дамбы строились в зимнее время. При отрицательных температурах, грунт был мерзлый. Она дала усадку соответственно. Трещины разошлись в разные стороны. Вот это нас пугает, потому что обвалование очень в плачевном состоянии. И никаких работ, чтобы привести его в должное состояние, не проводится вообще", - высказался Фирсов.

    Раньше здесь была объездная дорога республиканского значения, ведущая к границе с Россией. В прошлом году после паводков вдоль микрорайона власти возвели плотину высотой в 3 метра. Затем ограничили движение транспорта. Но поскольку за плотиной никто не ухаживал, она начала разрушаться.

    "Вот сейчас нужно запустить грейдеры, чтоб хорошо прошли, укатали, улучшили плитами, как на той стороне сделали. Мешки положили, сами видите в каком они состоянии. Как положили весной, так и лежат, никто с ними ничего не делал", - сказал житель города Валерий Штаненко.

    В городском акимате о проблеме знают. Там разрушения земляной насыпи связывают с дождливым летом и проседанием почвы.

    "Данный объект находится под постоянным контролем технадзора. Согласно гарантийным обязательствам, подрядная организация уже приступила к работам по уплотнению земляного вала, а также к приведению его в соответствующее состояние. Все мероприятия будут выполнены в полном объеме", - ответили в пресс-службе акимата города.

    Ранее синоптики рассказывали, каким регионам в 2025 году угрожают паводки и как от них спастись.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Паводки в Казахстане
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.