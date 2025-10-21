Идущего пешком в Мекку иностранца заметили в Туркестане и не оставили без еды

В Туркестане полицейские встретили на трассе мужчину, шедшего пешком в Мекку. Ему помогли с едой, водой и транспортом, а также напомнили о мерах безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в ходе патрулирования в Туркестане сотрудники полиции заметили на трассе мужчину, идущего пешком.

Они остановились, чтобы узнать, не нуждается ли он в помощи. Выяснилось, что гражданин соседнего государства направляется пешком в Мекку.

"Полицейские с пониманием отнеслись к его намерению, однако, учитывая дорожную безопасность и неблагоприятные погодные условия, провели разъяснительную беседу о мерах предосторожности", - рассказали в ДП Туркестанской области.

Сотрудники передали мужчине еду и воду, а также помогли с транспортом, чтобы он мог безопасно продолжить путь.

Ранее в Северо-Казахстанской области житель приграничного района сообщил в полицию о подозрительных иностранцах, которых встретил в степи. Два молодых человека, разговаривавшие на арабском языке, через переводчик в мобильном телефоне объяснили, что несколько дней шли пешком, чтобы добраться до России, и спрашивали, где удобнее пересечь границу. Оказалось, их еще в прошлом месяце их выдворили из Казахстана, и они должны были добровольно покинуть страну.

В Мангистауской области полицейские пришли на помощь туристкам из Малайзии, которые по дороге в урочище Бозжыра потеряли телефон, когда останавливались в санитарной зоне.

В области Жетісу турист из Польши испытал трудности на границе с Китаем. Помощь ему оказали сотрудники полиции, благодаря которым он добрался до пункта пропуска.

