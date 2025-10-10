Туристкам из Малайзии понадобилась помощь по дороге в урочище Бозжыра

В Мангистауской области полицейские пришли на помощь туристкам из Малайзии, которые по дороге в урочище Бозжыра потеряли телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Как рассказали в полиции, пару дней назад на трассе Жетыбай–Шетпе сотрудники роты патрульной полиции ДП Мангистауской области инспекторы полиции Нуржан Магзамов и Мейрамбек Тезекбаев во время патрулирования получили обращение от женщин, передвигавшихся на автомобиле.

Иностранные туристки, прибывшие из Малайзии, чтобы посетить урочище Бозжыра, сообщили, что по дороге потеряли мобильный телефон, когда останавливались в санитарной зоне. Они знали предполагаемое место потери и обратились к стражам порядка за помощью.

"Полицейские оперативно откликнулись на просьбу и, прибыв на указанное место, помогли туристкам найти утерянный телефон. Благодаря профессионализму и внимательности сотрудников полиции личные вещи иностранок были возвращены, а туристки выразили благодарность за оказанную помощь", - рассказали в полиции.

В ДП напомнили, что обеспечение безопасности и оказание помощи гражданам и гостям региона является одной из главных задач правоохранительных органов.

