Говорили на арабском и шли пешком в Россию: двух иностранцев выдворили из Казахстана

В Северо-Казахстанской области полицейские продолжают проверять рынки, стройки и другие места в поисках незаконно находящихся в стране иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Правоохранители рассказали о результатах ОПМ "Нелегал". Только за первые за три дня мероприятий стражи порядка выявили около 200 нарушений миграционного законодательства, за нарушения правил пребывания в РК наказаны 120 иностранцев.

Отмечается, что полицейские проверяют рынки, стройки, подсобные хозяйства и другие места возможного пребывания иностранных граждан. Помощь правоохранителям оказывают и местные жители.

Так, в начале октября житель приграничного Уалихановского района сообщил в полицию о подозрительных иностранцах, которых встретил в степи. Два молодых человека, разговаривавшие на арабском языке, через переводчик в мобильном телефоне объяснили, что несколько дней шли пешком, чтобы добраться до Российской Федерации в поисках работы, и спрашивали, где удобнее пересечь границу. Сельчанин сразу же сообщил о них в миграционную службу.

Полицейские вместе с сотрудниками Пограничной службы КНБ задержали иностранцев для выяснения обстоятельств. Как оказалось, еще в прошлом месяце их выдворили из РК и они должны были добровольно покинуть страну, однако проигнорировали данное требование.

"Нарушители были доставлены в областной центр, после чего обеспечено их выдворение в принудительном порядке", - заключили в полиции.

Ранее в Петропавловске снизили размер штрафа на 30% нарушителю миграционного законодательства - отцу 5 детей, приехавшему из Узбекистана. При проверке полицейские выяснили, что иностранец превысил установленный срок пребывания на территории Казахстана.

Весной в Жезказгане привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства гражданина Сьерра-Леоне, который преподавал английский язык. Иностранец пояснил, что оказался в такой ситуации из-за незнания требований закона, и попросил суд ограничиться штрафом.

