    Турист из Польши рассказал, что у него оставило теплые впечатления о Казахстане

    Опубликовано:

    Турист из Польши не мог пересечь границу
    Турист и полицейский. Фото: polisia.kz

    В области Жетісу турист из Польши испытал трудности на границе с Китаем. Помощь ему оказали сотрудники полиции, благодаря которым он добрался до пункта пропуска, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

    Как сообщает информационный медиапортал ведомства, турист из Польши, предпринявший масштабное путешествие по миру, решил проехать через Казахстан, направляясь в Китай.

    Добравшись до пункта пропуска в Жаркенте, иностранец планировал пересечь государственную границу пешком. Однако сотрудники пограничной службы объяснили, что в соответствии с правилами это возможно только на автотранспорте, и порекомендовали ему воспользоваться машиной.

    В этот момент сотрудники полиции обратили внимание на путешественника. Заметив иностранца недалеко от границы, они предложили свою помощь: дали воду в жаркий день и посадили его в микроавтобус, чтобы он мог без лишних трудностей добраться до пункта пропуска.

    Турист поблагодарил стражей порядка за их отзывчивость и отметил, что подобная забота оставляет у гостей страны самые теплые впечатления о Казахстане.

    Ранее в Карагандинской области полицейские помогли туристу из Южной Кореи, который во время путешествия на велосипеде по Казахстану заблудился в Темиртау. Его велосипед и вещи загрузили в патрульный автомобиль, подвезли до выезда из города и угостили едой.

    Туристка из Швейцарии по приезде в Астану для участия во Всемирной библиотечной конференции оказалась в затруднительной ситуации. Она обнаружила, что бронирование номера в отеле недействительно. Женщина обратилась за помощью в полицию. После этого гостье помогли решить вопрос с размещением.

