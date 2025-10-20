jitsu gif
    Юлия Павлова
    Юлия Павлова
    Редактор

    Атака БПЛА на завод "Газпрома": в Минэнерго выступили с заявлением о поставках газа в Казахстан

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Газовая плита
    Газовая плита. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Министерство энергетики РК выступило с официальным заявлением по поводу распространяемой в СМИ и соцсетях информации после инцидента на Оренбургском ГПЗ, передает NUR.KZ.

    В связи с инцидентом, приведшим к временной приостановке приема сырья на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), Министерство энергетики Республики Казахстан официально заявляет следующее.

    Распространяемая в ряде СМИ и социальных сетях информация о якобы возможных перебоях с газом в Астане и других областях не соответствует действительности. Газоснабжение газифицированных регионов страны, включая столицу, осуществляется в штатном режиме, в полном объеме и без каких-либо ограничений.

    Стабильность поставок гарантируется за счет заранее предусмотренных резервных механизмов. Все недополученные объемы оперативно замещаются в рамках действующих контрактов, поэтому никакого дефицита газа для внутренних потребителей, включая столичные ТЭЦ, нет и не прогнозируется.

    По предварительной информации, полученной от партнеров, в ближайшее время ожидается возобновление приема газа на Оренбургском ГПЗ. Ранее, в связи с временными ограничениями на прием газа на ОГП, оператор месторождения Карачаганак осуществил контролируемое снижение объема добычи.

    Данная мера не влияет на исполнение обязательств по поставкам газа на внутренний рынок Казахстана. Возвращение к плановым производственным показателям начнется сразу после восстановления штатной работы ГПЗ.

    Вопрос строительства собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке является стратегическим приоритетом для правительства и находится в активной проработке.

    "Министерство энергетики призывает граждан и представителей СМИ доверять только официальной информации и не поддаваться на спекуляции. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Республики Казахстан", - резюмируется в публикации.

    Напомним, в Оренбурге произошла аварийная ситуация после атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с Карачаганака.

    Также напомним, в сентябре Каспийский трубопроводный консорциум заявил об атаке беспилотников на офис в Новороссийске. Сообщалось, что два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение.

    После этого в казахстанском Минэнерго выступили с заявлением после сообщений об атаке беспилотников на терминал КТК в Новороссийске.

