Завод "Газпрома" загорелся после атаки БПЛА: Россия перестала принимать сырье из Казахстана

В Оренбурге произошла аварийная ситуация после атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с Карачаганака, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

Министерству энергетики страны в ПАО "Газпром" сообщили, что сегодня на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

"Информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена. Газоснабжение Казахстана не затронуто. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений.

Вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, находятся в проработке с недропользователями. Об оценке потенциальных потерь и дальнейших действий будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что Минэнерго держит ситуацию на контроле и находится в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами месторождения.

По информации РБК, сегодня украинские беспилотники попытались атаковать газоперерабатывающий завод в Оренбургской области, в результате частично пострадала инфраструктура предприятия и загорелся один из цехов.

Напомним, в сентябре Каспийский трубопроводный консорциум заявил об атаке беспилотников на офис в Новороссийске. Сообщалось, что два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение.

После этого в казахстанском Минэнерго выступили с заявлением после сообщений об атаке беспилотников на терминал КТК в Новороссийске.

