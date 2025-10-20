jitsu gif
    Юлия Павлова
    Юлия Павлова
    Редактор

    Астанчанину, желавшему снизить размер алиментов из-за болезни, отказали в суде

    Опубликовано:

    Суд
    Суд. Иллюстративное фото: Wasan Tita/Getty Images

    Житель Астаны подал иск об уменьшении размера алиментов из-за перенесенной болезни. В суде установлено, что материальное положение истца не пострадало, и в иске было отказано, передает NUR.KZ.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, ювенальным судом рассмотрено дело по иску К. о внесении изменений в нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов и об уменьшении их размера.

    Между сторонами ранее было заключено соглашение, согласно которому истец обязался выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 45 МРП ежемесячно.

    В исковом требовании истец указал, что вследствие заболевания сосудов, перенесенной операции и продолжительного периода реабилитации его доходы значительно снизились. В связи с этим он просил изменить условия соглашения и установить размер алиментов в размере ¼ части всех видов дохода.

    Суд установил, что ребенок является инвалидом детства, мать не работает и осуществляет постоянный уход за ним.

    Кроме того, суд отметил, что К. - специалист в области IT-технологий и его работа не связана с физическими нагрузками, а потому заболевание сосудов нижних конечностей не препятствует трудовой деятельности. Он уволился с последнего места работы по собственному желанию, при этом с учетом его квалификации имеет возможность трудоустройства, в том числе дистанционного.

    Из материалов дела следует, что за истцом числятся квартиры и автотранспортное средство, а банковские выписки подтверждают регулярные поступления денежных средств, включая период реабилитации.

    Таким образом, суд пришел к выводу, что материальное положение истца существенно не изменилось и позволяет ему выплачивать алименты в прежнем размере, как это предусмотрено соглашением. При этом отмечено, что при разрешении данного вопроса приоритет имеют интересы ребенка и его право на получение достойного содержания.

    Также установлено, что на момент рассмотрения дела К. работал в службе такси, задолженности по алиментам не имел и выплачивал суммы, превышающие установленные соглашением.

    На основании представленных доказательств решением суда в удовлетворении иска об изменении условий соглашения в части оплаты и уменьшения размера алиментов отказано.

    Решение пока не вступило в законную силу.

    Напомним, ранее житель Актау пытался оспорить задолженность по алиментам, начисленную за период до возбуждения исполнительного производства, но суд посчитал, что ЧСИ правомерно определил задолженность по алиментам за вышеуказанный период.

    До этого стало известно, что в Байконуре спор по взысканию алиментов урегулировали в порядке медиации. Истец заявила, что ответчик не оказывает материальную помощь добровольно. По решению суда она будет получать почти по 40 тыс. тенге ежемесячно.

    В Жамбылской области мужчина регулярно оплачивал алименты, но все равно оказался в суде по обвинению в неисполнении судебного приказа. Производство по делу в итоге прекратили - суд пришел к выводу, что в действиях мужчины отсутствует состав административного правонарушения.

