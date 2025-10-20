Астанчанину, желавшему снизить размер алиментов из-за болезни, отказали в суде

Житель Астаны подал иск об уменьшении размера алиментов из-за перенесенной болезни. В суде установлено, что материальное положение истца не пострадало, и в иске было отказано, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, ювенальным судом рассмотрено дело по иску К. о внесении изменений в нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов и об уменьшении их размера.

Между сторонами ранее было заключено соглашение, согласно которому истец обязался выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 45 МРП ежемесячно.

В исковом требовании истец указал, что вследствие заболевания сосудов, перенесенной операции и продолжительного периода реабилитации его доходы значительно снизились. В связи с этим он просил изменить условия соглашения и установить размер алиментов в размере ¼ части всех видов дохода.

Суд установил, что ребенок является инвалидом детства, мать не работает и осуществляет постоянный уход за ним.

Кроме того, суд отметил, что К. - специалист в области IT-технологий и его работа не связана с физическими нагрузками, а потому заболевание сосудов нижних конечностей не препятствует трудовой деятельности. Он уволился с последнего места работы по собственному желанию, при этом с учетом его квалификации имеет возможность трудоустройства, в том числе дистанционного.

Из материалов дела следует, что за истцом числятся квартиры и автотранспортное средство, а банковские выписки подтверждают регулярные поступления денежных средств, включая период реабилитации.

Таким образом, суд пришел к выводу, что материальное положение истца существенно не изменилось и позволяет ему выплачивать алименты в прежнем размере, как это предусмотрено соглашением. При этом отмечено, что при разрешении данного вопроса приоритет имеют интересы ребенка и его право на получение достойного содержания.

Также установлено, что на момент рассмотрения дела К. работал в службе такси, задолженности по алиментам не имел и выплачивал суммы, превышающие установленные соглашением.

На основании представленных доказательств решением суда в удовлетворении иска об изменении условий соглашения в части оплаты и уменьшения размера алиментов отказано.

Решение пока не вступило в законную силу.

