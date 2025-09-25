jitsu gif
    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Бывший сотрудник

    Казахстанец получил зарплату около 3,4 млн тенге и не захотел отдавать часть денег

    Опубликовано:

    Мужчина держит в руках кошелек с деньгами
    Бумажник с деньгами. Иллюстративное фото: gettyimages.com / bob_sato_1973

    Житель Актау пытался оспорить задолженность по алиментам, начисленную за период до возбуждения исполнительного производства, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по иску местного жителя к ЧСИ о признании незаконным и отмене постановление об определении задолженности по алиментам рассмотрел специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области.

    Судебным приказом суда №2 Актау с должника взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 со всех видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно, начиная с 1 октября 2019 года.

    Постановлением ЧСИ от 8 января 2025 года было возбуждено исполнительное производство.

    Взыскатель обратилась к ЧСИ с заявлением об определении задолженности по алиментам с октября 2024 года. Она указала, что должником с этого времени не уплачивались алименты.

    ЧСИ установил, что должник работает в акционерном обществе и с 1 октября по 31 декабря 2024 года получил заработную плату в размере 3 384 847,04 тенге. Задолженность он определил как 25% от этой суммы, что составило 846 210 тенге. 

    Мужчина обратился в суд, не согласившись с данной задолженностью. Он отметил, что исполнительное производство возбуждено 8 января 2025 года и он не должен оплачивать алименты за время, которое исполнительный документ не находился в исполнительном производстве. Суд не согласился с доводами должника.

    "В соответствии с нормами Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного документа производится в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного документа", - отметили в суде.

    Суд посчитал, что ЧСИ правомерно определил задолженность по алиментам за вышеуказанный период. Постановление признали законным.

    Таким образом, суд защитил права взыскателя на получение алиментов за время, которое должник не оплачивал их. Решение уже вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что в Байконуре спор по взысканию алиментов урегулировали в порядке медиации. Истец заявила, что ответчик не оказывает материальную помощь добровольно. По решению суда она будет получать почти по 40 тыс. тенге ежемесячно.

    В Жамбылской области мужчина регулярно оплачивал алименты, но все равно оказался в суде по обвинению в неисполнении судебного приказа. Производство по делу в итоге прекратили - суд пришел к выводу, что в действиях мужчины отсутствует состав административного правонарушения.

