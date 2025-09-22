Казахстанец ежемесячно платил деньги бывшей жене и все равно оказался в суде

Казахстанец регулярно оплачивал алименты, но все равно его обвинили в неисполнении судебного приказа. Производство по делу в итоге прекратили, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.669 КоАП (Неисполнение судебного акта) рассмотрели в Шуском районном суде.

Согласно протоколу об административном правонарушении, гражданин был привлечен к ответственности за неисполнение судебного приказа о взыскании алиментов.

"Однако, согласно представленным документам и квитанциям, он ежемесячно выплачивал денежные средства в пользу бывшей супруги", - уточнили в суде.

Суд установил, что должник с января по июль 2024 года регулярно осуществлял выплаты. Эти платежи были указаны как "за алименты" и подтверждались соответствующими квитанциями. Таким образом, его уклонение от исполнения судебного акта осталось не доказано.

Принимая во внимание принцип презумпции невиновности, суд пришел к выводу, что в действиях мужчины отсутствует состав административного правонарушения.

В связи с этим постановлением суда административное дело в отношении гражданина прекратили. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее в Мангистауской области с мужчины взыскали алименты на содержание супруги. Он согласился ежемесячно платить почти 20 тыс. тенге до достижения их ребенком трехлетнего возраста. А у жителя Алматинской области забрали жилой дом площадью 100 кв. м. в счет погашения долга по алиментам на сумму 5 млн тенге. В Алматы неплательщики алиментов задолжали своим детям более 1,5 млрд тенге. У некоторых из мужчин пришлось изъять автомобили. 22 машины должников были задержаны и водворены на штрафные стоянки.

