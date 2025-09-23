Казахстанец до 15 числа каждого месяца будет платить деньги матери своего ребенка

В Байконуре спор по взысканию алиментов урегулировали в порядке медиации. Истец будет получать почти по 40 тыс. тенге ежемесячно, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истец обратилась в Байконурский городской суд с иском о взыскании алиментов с ответчика на свое содержание до достижения ребенком трех лет.

"При этом она заявила, что ответчик не оказывает материальную помощь добровольно, и просила взыскать алименты в размере 15 МРП (58 980 тенге) ежемесячно до достижения ребенком трех лет", - уточнили в суде.

Сторонам разъяснили их право урегулировать спор с помощью примирительных процедур. В результате родители ребенка достигли взаимного соглашения по спору.

Согласно соглашению, мужчина обязался выплачивать истцу алименты на содержание ребенка в размере 10 МРП (39 320 тенге) ежемесячно до 15 числа каждого месяца до достижения ребенком трех лет.

Определением суда медиативное соглашение между сторонами утвердили, а производство по делу прекратили.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области мужчина регулярно оплачивал алименты, но все равно оказался в суде по обвинению в неисполнении судебного приказа. Производство по делу в итоге прекратили - суд пришел к выводу, что в действиях мужчины отсутствует состав административного правонарушения. В Мангистауской области с мужчины взыскали алименты на содержание супруги. Речь шла об ежемесячной сумме почти в 20 тыс. тенге. Мужчина признал иск и указал, что согласен выплачивать супруге алименты в таком размере до достижения их общим ребенком трехлетнего возраста.

