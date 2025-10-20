Вступили в силу новые правила ввоза авто в Казахстан

Сегодня вступило в силу изменение в технический регламент, согласно которому казахстанцы смогут ввозить для личного пользования только определенные категории транспортных средств, передает NUR.KZ.

Напомним, как ранее сообщали в Министерстве промышленности и строительства РК, 20 октября 2025 года согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 23 мая 2025 года вступает в силу изменение в технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств".

Согласно документу, с сегодняшнего дня казахстанцы смогут ввозить для личного пользования только определенные категории транспортных средств. Перечень утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 года.

К ним относятся:

1. Автомобили легковые (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей.

2. Квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и иные моторные транспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования (за исключением гоночных автомобилей, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования).

3. Мотоциклы, мопеды, мотороллеры.

4. Моторные транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой до 5 тонн включительно, за исключением моторных транспортных средств, специально предназначенных для перевозки высокорадиоактивных материалов.

При этом транспортные средства и их компоненты допускаются к обращению на рынке при их соответствии техническому регламенту.

Как пояснял заместитель председателя Комитета промышленности, теперь только юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут ввозить спецтехнику в Казахстан, получая соответствующий сертификат безопасности, действующий на территории Казахстана и Евросоюза.

Напомним также, с 1 декабря 2024 года правила ввоза некоторых автомобилей поменялись в Казахстане: физлицам после этого разрешается привезти только один автомобиль в год по свидетельству о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), а юрлицам - только по одобрению типа транспортного средства (ОТТС).

После этого эксперты заявили, что автомобили могут подорожать.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.