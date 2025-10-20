Вступили в силу новые правила ввоза авто в Казахстан

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Юлия Павлова
    Юлия Павлова
    Редактор

    Вступили в силу новые правила ввоза авто в Казахстан

    Опубликовано:

    Машины стоят на улице
    Автомобили. Иллюстративное фото: Apriori1 / Getty Images

    Сегодня вступило в силу изменение в технический регламент, согласно которому казахстанцы смогут ввозить для личного пользования только определенные категории транспортных средств, передает NUR.KZ.

    Напомним, как ранее сообщали в Министерстве промышленности и строительства РК, 20 октября 2025 года согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 23 мая 2025 года вступает в силу изменение в технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств".

    Согласно документу, с сегодняшнего дня казахстанцы смогут ввозить для личного пользования только определенные категории транспортных средств. Перечень утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 года.

    К ним относятся:

    1. Автомобили легковые (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей.

    2. Квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и иные моторные транспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования (за исключением гоночных автомобилей, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования).

    3. Мотоциклы, мопеды, мотороллеры.

    4. Моторные транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой до 5 тонн включительно, за исключением моторных транспортных средств, специально предназначенных для перевозки высокорадиоактивных материалов.

    При этом транспортные средства и их компоненты допускаются к обращению на рынке при их соответствии техническому регламенту.

    Как пояснял заместитель председателя Комитета промышленности, теперь только юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут ввозить спецтехнику в Казахстан, получая соответствующий сертификат безопасности, действующий на территории Казахстана и Евросоюза.

    Напомним также, с 1 декабря 2024 года правила ввоза некоторых автомобилей поменялись в Казахстане: физлицам после этого разрешается привезти только один автомобиль в год по свидетельству о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), а юрлицам - только по одобрению типа транспортного средства (ОТТС).

    После этого эксперты заявили, что автомобили могут подорожать.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.