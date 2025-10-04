Правила ввоза авто в Казахстан изменятся с 20 октября

20 октября 2025 года согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 23 мая 2025 года вступает в силу изменение в технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств", передает NUR.KZ со ссылкой на Министерства промышленности и строительства РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, изменение предусматривает уточнение действующей редакции термина "единичное транспортное средство", согласно которому единичными транспортными средствами, ввозимыми физическими лицами для собственных нужд, понимаются отдельные виды автотранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, определенные Евразийской экономической комиссией в качестве транспортных средств для личного пользования.

Таким образом, казахстанцы смогут ввозить для личного пользования только определенные категории транспортных средств. Перечень утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 года.

К ним относятся:

1. Автомобили легковые (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей.

2. Квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и иные моторные транспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования (за исключением гоночных автомобилей, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования).

3. Мотоциклы, мопеды, мотороллеры.

4. Моторные транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой до 5 тонн включительно, за исключением моторных транспортных средств, специально предназначенных для перевозки высокорадиоактивных материалов.

При этом транспортные средства и их компоненты допускаются к обращению на рынке при их соответствии техническому регламенту.

Документом, удостоверяющим соответствие требованиям технического регламента при выпуске в обращение для единичных транспортных средств является свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

СБКТС необходим при таможенном оформлении, оформлении электронного паспорта транспортных средств, а также при оплате утилизационного сбора.

"То есть с 20 октября текущего года физические лица не смогут получать СБКТС на транспортные средства, не включенные в перечень, утвержденный Решением Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года, соответственно, не смогут провести таможенное оформление, получить ЭПТС, оплатить утилизационный сбор и поставить на государственную регистрацию", - отметили в министерстве.

Напомним, с 1 декабря 2024 года правила ввоза некоторых автомобилей поменялись в Казахстане: физлицам после этого разрешается привезти только один автомобиль в год по свидетельству о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), а юрлицам - только по одобрению типа транспортного средства (ОТТС).

После этого эксперты заявили, что автомобили могут подорожать.

