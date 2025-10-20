Грозит ли Казахстану цифровая катастрофа по примеру Южной Кореи, ответил министр

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев в кулуарах сената рассказал, может ли в Казахстане повториться сценарий Южной Кореи, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра спросили, может ли в Казахстане повториться сценарий Южной Кореи, где в результате пожара потеряли якобы безвозвратно большой объем цифровых данных.

"У нас на такие случаи предусмотрены резервирование, бэкапы критических информационных систем. Но, как вы знаете, количество данных постоянно растет, и мы должны постоянно наращивать мощности и выстраивать такую инфраструктуру, чтобы были основные сервера, "горячий" и "холодный" резервы", - отметил он.

По словам министра, в Казахстане существует сеть государственных центров обработки данных (ЦОДов), а также инфраструктура квазигоссектора, позволяющая арендовать дополнительные мощности. Это позволяет гибко реагировать на потенциальные угрозы и обеспечивать устойчивость цифровых сервисов.

Министр заверил, что в случае сбоев в одной системе срабатывает механизм переключения.

"Если где-то идет сбой какой-то системы, у нас сразу же другое "плечо" подхватывает и делает доступными сервисы и госуслуги", - отметил он.

Также, по данным Мадиева, имеются резервные копии критических информационных систем. Речь идет о базе данных физических и юридических лиц.

Напомним, ранее глава комитета инфобезопасности МЦРИАП сообщил о планах ввести в Казахстане киберстрахование - выплаты в случае, если данные гражданина утекли в сеть.

На этом же брифинге Абдикаликов сообщил, что в Казахстане появится реестр утраченных данных, которые оказались в Сети. По этому реестру казахстанцы смогут проверить, были ли их личные данные незаконно распространены в Сети.

Напомним, в прошлом году в Казахстане несколько раз происходили утечки персональных данных граждан.

В Минцифры летом заявляли, что все граждане Казахстана, чьи персональные данные будут обнаружены в утечках, будут проинформированы через портал "Электронного правительства".

