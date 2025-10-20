Турист получил травму ноги в горах Алматы
Опубликовано:
В горах Алматы спасатели пришли на помощь туристу, который получил травму и не мог спуститься самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Накануне в Медеуском районе Алматы спасателям поступил вызов о помощи. В районе Комби 2 мужчина 1990 года рождения, спускаясь с ледника Богдановича, получил травму ноги и нуждался в помощи.
Сотрудники службы спасения ДЧС г. Алматы с КСП "Туюк - Су" оперативно выехали на место.
"Благодаря поддерживаемой связи и наличию геолокации, пострадавший был быстро обнаружен. Спасатели успешно спустили мужчину до ГКЛ "Шымбулак", - говорится в сообщении.
Однако от дальнейшей медицинской помощи турист отказался и продолжил путь самостоятельно.
Недавно сообщалось, что туристка получила травму ноги при спуске с пика Советов в горах Заилийского Алатау - на помощь ей пришли спасатели.
До этого шестеро туристов, среди которых иностранцы, застряли на пике Сатпаева - инструктор, как оказалось, получил перелом ноги. К спасательной операции привлекли вертолет.
Ранее спасатели также помогли вернуться домой четверым людям, заблудившимся в горах Алматы. В медицинской помощи туристы не нуждались.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2298942-turist-poluchil-travmu-nogi-v-gorah-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах