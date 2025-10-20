Турист получил травму ноги в горах Алматы

В горах Алматы спасатели пришли на помощь туристу, который получил травму и не мог спуститься самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Накануне в Медеуском районе Алматы спасателям поступил вызов о помощи. В районе Комби 2 мужчина 1990 года рождения, спускаясь с ледника Богдановича, получил травму ноги и нуждался в помощи.

Сотрудники службы спасения ДЧС г. Алматы с КСП "Туюк - Су" оперативно выехали на место.

"Благодаря поддерживаемой связи и наличию геолокации, пострадавший был быстро обнаружен. Спасатели успешно спустили мужчину до ГКЛ "Шымбулак", - говорится в сообщении.

Однако от дальнейшей медицинской помощи турист отказался и продолжил путь самостоятельно.

Недавно сообщалось, что туристка получила травму ноги при спуске с пика Советов в горах Заилийского Алатау - на помощь ей пришли спасатели.

До этого шестеро туристов, среди которых иностранцы, застряли на пике Сатпаева - инструктор, как оказалось, получил перелом ноги. К спасательной операции привлекли вертолет.

Ранее спасатели также помогли вернуться домой четверым людям, заблудившимся в горах Алматы. В медицинской помощи туристы не нуждались.

