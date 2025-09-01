Женщину спасли в горах Алматы (видео)
Туристка получила травму ноги при спуске с пика Советов в горах Заилийского Алатау - на помощь ей пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщает МЧС РК, в Службу спасения поступило сообщение о том, что туристка получила травму ноги при спуске с пика Советов в горах Заилийского Алатау в Алматинской области.
Направленная на место происшествия группа обнаружила пострадавшую в течение часа на Гераниевой поляне. Спасатели оказали первую доврачебную помощь и начали спуск к подножью горы, где ожидала бригада скорой медицинской помощи.
МЧС напоминает, что походы в горы - это серьезное испытание. Не рискуйте без должной подготовки!
Напомним, также на выходных шестеро туристов, среди которых иностранцы, застряли на пике Сатпаева - инструктор, как оказалось, получил перелом ноги. К спасательной операции привлекли вертолет.
До этого также на пике Сатпаева прошла спасательная операция - спуститься с высоты 4 300 метров помогли двум девушкам.
Ранее спасатели помогли вернуться домой четверым людям, заблудившимся в горах Алматы. В медицинской помощи туристы не нуждались.
