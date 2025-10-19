Пасмурная погода с ветром ожидает жителей крупнейших городов Казахстана в воскресенье
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в воскресенье,19 октября, в Астане, Алматы и Шымкенте. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Астане ожидается пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +9 градусов, ночью температура снизится до -1 градусов. Скорость ветра - 5,0 м/с.
В Алматы также будет пасмурно. Температура днем поднимется до +17 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.
В Шымкенте сегодня будет безоблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +18 градусов, ночью опустятся до +5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,3 м/с.
Ранее в областях Казахстана синоптики прогнозировали заморозки, туман и гололед - объявлено штормовое предупреждение.
