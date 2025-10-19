Синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану: в каких регионах ожидают заморозки

Синоптики объявили штормовое предупреждение в некоторых регионах Казахстана на понедельник, 20 октября, преимущественно из-за тумана и заморозков, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Во вторник, 20 октября, в Актюбинской области ожидается ветер с порывами до 15 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются заморозки до -2 градусов. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность. Ночью на севере Кызылординской области ожидаются заморозки -3 градуса. Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер с порывами в 15-20 м/с. На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. В Мангистауской области ожидается ветер, а также порывы в 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

