Синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану: в каких регионах ожидают заморозки
Опубликовано:
Синоптики объявили штормовое предупреждение в некоторых регионах Казахстана на понедельник, 20 октября, преимущественно из-за тумана и заморозков, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Во вторник, 20 октября, в Актюбинской области ожидается ветер с порывами до 15 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются заморозки до -2 градусов. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность. Ночью на севере Кызылординской области ожидаются заморозки -3 градуса. Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.
В Атырауской области ожидается ветер с порывами в 15-20 м/с. На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман. В Мангистауской области ожидается ветер, а также порывы в 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Пасмурная погода с ветром ожидает жителей крупнейших городов Казахстана в воскресенье
- Туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2298891-sinoptiki-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-po-kazahstanu-v-kakih-regionah-ozhidayut-zamorozki/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах