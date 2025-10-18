Туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

Завтра, 19 октября, в областях Казахстана синоптики прогнозируют заморозки, туман и гололед - объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области обещают ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области - высокая пожарная опасность.

В области Жетісу ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области - высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

19 октября в области Абай будет ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Туман обещают синоптики ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области.

Ночью в Кызылординской области ожидаются заморозки 1-6 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области - высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области будет туман. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области - высокая пожарная опасность.

Ночью севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер западный, юго-западный на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области - высокая пожарная опасность.

19 октября в Туркестанской области прогнозируется ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области будет туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Гололед обещают ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

19 октября в Мангистауской области будет ветер юго-восточный днем на юге области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

