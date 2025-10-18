Теплая погода ожидается в двух мегаполисах Казахстана в субботу

Сегодня, 18 октября, в Алматы и Шымкенте обещают теплый день, а в Астане будет прохладно, передает NUR.KZ. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают малооблачную погоду. Днем воздух прогреется до 9 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра - 8,0 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается пасмурный день. Столбики термометров в дневное время поднимутся до 21 градусов, ночью опустятся до 10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.

