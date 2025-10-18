Теплая погода ожидается в двух мегаполисах Казахстана в субботу
Опубликовано:
Сегодня, 18 октября, в Алматы и Шымкенте обещают теплый день, а в Астане будет прохладно, передает NUR.KZ. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
Жителям Астаны синоптики обещают малооблачную погоду. Днем воздух прогреется до 9 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра - 8,0 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается пасмурный день. Столбики термометров в дневное время поднимутся до 21 градусов, ночью опустятся до 10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Снег и заморозки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
- Золотая осень: потепление пообещали в ближайшие дни в Казахстане
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2298609-teplaya-pogoda-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-subbotu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах