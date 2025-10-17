Золотая осень: потепление пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Синоптики опубликовали прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 18 - 20 октября. Жителей ряда регионов будет радовать золотя осень, пообещали в РГП "Казгидромет", передает NUR.KZ.

Сообщается, что мощный антициклон продолжает формировать погоду на большей части территории Казахстана, сохраняя погоду без осадков.

И хотя в северных регионах в ночные часы сохранятся отрицательные температуры воздуха, днем столбики термометров покажут 5-10 тепла. Жителей же южных регионов продолжит радовать золотая осень, дневные температуры ожидаются 15-20 градусов тепла.

Однако на северо-западе, а также в горных районах юго-востока Казахстана атмосферные фронтальные разделы вызовут осадки в виде дождя и снега.

Также отметим, что появился консультативный прогноз погоды на несколько месяцев - с ноября этого года по март 2026-го года.

Ноябрь в этом году будет снежным и холодным, в южных и юго-западных регионах почти весь месяц ожидаются дождь со снегом, а в северных, центральных и восточных регионах обещают порывистый ветер, метели, гололед и туманы.

