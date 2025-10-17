Снег и заморозки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Виктор Николаев
    Виктор Николаев
    Редактор

    Снег и заморозки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

    Опубликовано:

    Заморозки
    Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана синоптики на субботу, 18 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    18 октября ночью на севере Кызылординской области ожидаются заморозки 2 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность.

    Предстоящей ночью и утром на севере, западе Атырауской области возможен туман. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

    Завтра на юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Также ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Свежая публикация по теме:
    Туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

    А в Жамбылской области усилится ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

    Также и в Туркестанской области завтра ожидается ветер северо-западный на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    18 октября по Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Завтра днем в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе области ожидается туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В субботу в области Жетісу ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

    На западе, севере, востоке Павлодарской области усилится ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

    Завтра на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    А на юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

    18 числа в области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный днем в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Завтра в Восточно-Казахстанской области тоже ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на западе, севере в Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    18-24 октября на севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.