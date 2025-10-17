Снег и заморозки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана синоптики на субботу, 18 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

18 октября ночью на севере Кызылординской области ожидаются заморозки 2 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на севере, западе Атырауской области возможен туман. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Завтра на юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Также ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

А в Жамбылской области усилится ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

Также и в Туркестанской области завтра ожидается ветер северо-западный на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

18 октября по Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе области ожидается туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В субботу в области Жетісу ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области усилится ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

А на юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

18 числа в области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный днем в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра в Восточно-Казахстанской области тоже ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере в Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

18-24 октября на севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

