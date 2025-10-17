Опубликовано новое заявление о состоянии здоровья Сары Назарбаевой

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай сделал заявление о состоянии здоровья Сары Назарбаевой, передает NUR.KZ. По его словам, в Сети циркулируют недостоверные сведения.

По словам Айдоса Укибая, в последнее время в некоторых СМИ, а также социальных сетях распространяются различные предположения и недостоверные сведения, касающиеся состояния здоровья и местонахождения Сары Назарбаевой.

"В связи с этим считаю необходимым разъяснить: Сара Назарбаева с апреля проходит курс лечения в Национальном госпитале медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан в городе Алматы. Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением отечественных специалистов.

Прошу представителей СМИ и пользователей социальных сетей проявлять корректность и уважение, не использовать имя Сары Алпысовны для создания спекуляций или попыток привлечь внимание к непроверенной информации. Достоверные сведения просьба получать исключительно из официальных источников", - сказано в заявлении.

В мае текущего года в Казнете появилась информация о том, что на 85-м году жизни ушла Сара Назарбаева - первая супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Однако в тот же день пресс-секретарь первого президента опроверг эти слухи, сообщив, что она проходит лечение.

К слову, слухи о смерти экс-первой леди Казахстана появлялись и в конце 2024 года. Тогда пресс-секретарь Назарбаева тоже опровергал эту информацию.

