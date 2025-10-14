Останки мамонта нашли в Акмолинской области
В Акмолинской области, недалеко от села Новобратское, обнаружили нижнюю челюсть и кость шерстистого мамонта, передает NUR.KZ со Национальный музей Казахстана.
Как рассказали в музее, первичный анализ показал, что останки принадлежат взрослому мамонту возрастом около 40–50 лет, жившему примерно 40–15 тысяч лет назад.
Уникальную находку сделали сотрудники агрохолдинга Адилет Омаров и Альжан Ракишев, которые сразу сообщили об этом специалистам Национального музея РК. Сейчас экспонат хранится в научной лаборатории музея в особом температурно-влажностном режиме.
По мнению ученых, рядом может находиться целый скелет мамонта.
"Уже в следующем сезоне планируются масштабные археологические раскопки. Если прогноз подтвердится — это станет крупным открытием в изучении фауны ледникового периода на территории Казахстана", - говорится в сообщении музея.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Кызылординской области нашли останки динозавра.
А в июле этого года уникальную археологическую находку обнаружили ученые в области Ұлытау, где недалеко от одноименного села найдены останки сакского воина эпохи железного века.
В июне сообщалось, что еще одного "Золотого человека" могут найти в Алматинской области - ученые нашли украшения саков в ходе раскопок в Уйгурском районе.
