Останки динозавра нашли на юге Казахстана

В Кызылординской области найдены останки динозавра, сейчас их изучают ученые. Предполагается, что животное жило здесь в меловой период мезозойской эры, передает телеканал 24KZ.

Как сообщает телеканал, сенсационная находка обнаружена в 90 километрах к северу от центра Кармакшинского района, в ущелье Шах-Шах.

Специалисты областного музея предполагают, что они принадлежат животному, обитавшему в меловой период мезозойской эры.

"В Казахстане очень мало палеонтологических комплексов. Поэтому многие из найденных артефактов бесценны. Находку исследуют палеонтологи.

Ущелье Шах-Шах должно стать туристическим объектом. Он непременно вызовет живой интерес ученых всего мира", - считает ученый-секретарь областного историко-краеведческого музея Асхат Сайлау.

Напомним, в июле этого года уникальную археологическую находку обнаружили ученые в области Ұлытау, где недалеко от одноименного села найдены останки сакского воина эпохи железного века.

В июне сообщалось, что еще одного "Золотого человека" могут найти в Алматинской области - ученые нашли украшения саков в ходе раскопок в Уйгурском районе.

Тогда же стало известно, что 25 новых памятников историко-культурного наследия, которые относятся к трем различным эпохам, обнаружили ученые в Карагандинской области.

