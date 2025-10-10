Останки динозавра нашли на юге Казахстана
В Кызылординской области найдены останки динозавра, сейчас их изучают ученые. Предполагается, что животное жило здесь в меловой период мезозойской эры, передает телеканал 24KZ.
Как сообщает телеканал, сенсационная находка обнаружена в 90 километрах к северу от центра Кармакшинского района, в ущелье Шах-Шах.
Специалисты областного музея предполагают, что они принадлежат животному, обитавшему в меловой период мезозойской эры.
"В Казахстане очень мало палеонтологических комплексов. Поэтому многие из найденных артефактов бесценны. Находку исследуют палеонтологи.
Ущелье Шах-Шах должно стать туристическим объектом. Он непременно вызовет живой интерес ученых всего мира", - считает ученый-секретарь областного историко-краеведческого музея Асхат Сайлау.
Напомним, в июле этого года уникальную археологическую находку обнаружили ученые в области Ұлытау, где недалеко от одноименного села найдены останки сакского воина эпохи железного века.
В июне сообщалось, что еще одного "Золотого человека" могут найти в Алматинской области - ученые нашли украшения саков в ходе раскопок в Уйгурском районе.
Тогда же стало известно, что 25 новых памятников историко-культурного наследия, которые относятся к трем различным эпохам, обнаружили ученые в Карагандинской области.
