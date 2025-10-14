Девочка родила в Актюбинской области: Минпросвещения сделало заявление
Опубликовано:
Комитет по охране прав детей Министерства просвещения прокомментировал шокирующий случай в Актюбинской области, где 14-летняя школьница стала мамой, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщили в министерстве, состояние здоровья школьницы и ребенка сейчас оценивается как стабильное. Девочке оказана необходимая психологическая помощь.
"По факту происшествия проводятся следственные мероприятия. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка с целью обеспечения защиты интересов несовершеннолетней", - заверили в комитете.
Напомним, сегодня стало известно, что в Актюбинской области 14-летняя школьница родила ребенка. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело. Предполагаемый отец ребенка был установлен и арестован.
Позже в управлении образования региона рассказали о девочке подробнее. Отмечалось, что она учится в 9 классе и проживает в неполной семье. Кроме того, школьница трижды была в медучреждении: первый раз в районной больнице - с 13 марта по 18 марта. Потом для поездки в летний лагерь 25 мая и совместно с родителями 10 сентября. Признаков ранней беременности у нее не выявили.
Сейчас создана рабочая комиссия для проведения служебного расследования.
Добавим, ранее в Павлодаре вынесли приговор 17-летнему дяде девочки, которая родила от него ребенка в прошлом году в возрасте 12 лет. Парня осудили к 10 годам лишения свободы за изнасилование малолетней и действия сексуального характера в отношении нее. Родившийся ребенок остался на воспитании в семье, а девочка продолжила обучение в школе.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2297238-devochka-rodila-v-aktyubinskoy-oblasti-minprosveshcheniya-sdelalo-zayavlenie/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах