Девочка родила в Актюбинской области: Минпросвещения сделало заявление

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения прокомментировал шокирующий случай в Актюбинской области, где 14-летняя школьница стала мамой, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в министерстве, состояние здоровья школьницы и ребенка сейчас оценивается как стабильное. Девочке оказана необходимая психологическая помощь.

"По факту происшествия проводятся следственные мероприятия. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка с целью обеспечения защиты интересов несовершеннолетней", - заверили в комитете.

Напомним, сегодня стало известно, что в Актюбинской области 14-летняя школьница родила ребенка. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело. Предполагаемый отец ребенка был установлен и арестован.

Позже в управлении образования региона рассказали о девочке подробнее. Отмечалось, что она учится в 9 классе и проживает в неполной семье. Кроме того, школьница трижды была в медучреждении: первый раз в районной больнице - с 13 марта по 18 марта. Потом для поездки в летний лагерь 25 мая и совместно с родителями 10 сентября. Признаков ранней беременности у нее не выявили.

Сейчас создана рабочая комиссия для проведения служебного расследования.

Добавим, ранее в Павлодаре вынесли приговор 17-летнему дяде девочки, которая родила от него ребенка в прошлом году в возрасте 12 лет. Парня осудили к 10 годам лишения свободы за изнасилование малолетней и действия сексуального характера в отношении нее. Родившийся ребенок остался на воспитании в семье, а девочка продолжила обучение в школе.

