Школьница родила в Актюбинской области: врачи трижды "проглядели" беременность
Опубликовано:
Школьница из Актюбинской области, ставшая матерью в 14 лет, трижды обращалась в медучреждения. Но ни один из осмотров - в марте, мае и сентябре - не выявил беременности, передает "Диапазон".
Подробнее о девочке рассказали в управлении образования региона.
"Ученица 9 класса средней школы, проживает в неполной семье. В настоящее время она находится в медучреждении. Девочка три раза была в медучреждении: первый раз в районной больнице - с 13 марта по 18 марта. Потом для поездки в летний лагерь 25 мая и совместно с родителями 10 сентября. Признаков ранней беременности выявлено не было.
Иная информация, касающаяся несовершеннолетней, находится в компетенции уполномоченных органов и не подлежит разглашению", - рассказала пресс-секретарь ведомства Лязат Асабаева.
В Управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что создана рабочая комиссия для проведения служебного расследования.
Напомним, сегодня стало известно, что в Актюбинской области 14-летняя школьница родила ребенка. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело. Предполагаемый отец ребенка был установлен и арестован.
Ранее в Павлодаре вынесли приговор 17-летнему дяде девочки, которая родила от него ребенка в прошлом году в возрасте 12 лет. Парня осудили к 10 годам лишения свободы за изнасилование малолетней и действия сексуального характера в отношении нее. Родившийся ребенок остался на воспитании в семье, а девочка продолжила обучение в школе.
