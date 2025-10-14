Школьница родила в Актюбинской области: врачи трижды "проглядели" беременность

Школьница из Актюбинской области, ставшая матерью в 14 лет, трижды обращалась в медучреждения. Но ни один из осмотров - в марте, мае и сентябре - не выявил беременности, передает "Диапазон".

Подробнее о девочке рассказали в управлении образования региона.

"Ученица 9 класса средней школы, проживает в неполной семье. В настоящее время она находится в медучреждении. Девочка три раза была в медучреждении: первый раз в районной больнице - с 13 марта по 18 марта. Потом для поездки в летний лагерь 25 мая и совместно с родителями 10 сентября. Признаков ранней беременности выявлено не было.

Иная информация, касающаяся несовершеннолетней, находится в компетенции уполномоченных органов и не подлежит разглашению", - рассказала пресс-секретарь ведомства Лязат Асабаева.

В Управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что создана рабочая комиссия для проведения служебного расследования.

Напомним, сегодня стало известно, что в Актюбинской области 14-летняя школьница родила ребенка. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело. Предполагаемый отец ребенка был установлен и арестован.

Ранее в Павлодаре вынесли приговор 17-летнему дяде девочки, которая родила от него ребенка в прошлом году в возрасте 12 лет. Парня осудили к 10 годам лишения свободы за изнасилование малолетней и действия сексуального характера в отношении нее. Родившийся ребенок остался на воспитании в семье, а девочка продолжила обучение в школе.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.