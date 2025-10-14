Школьница родила ребенка в Актюбинской области

В Актюбинской области ученица девятого класса родила ребенка. Предполагаемый отец установлен - в рамках расследования его арестовали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицией по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемое лицо установлено и арестовано. В настоящее время ведется досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения", - отметили в Департаменте полиции Актюбинской области.

Проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий. Сам ход расследования находится на контроле у руководства департамента полиции.

Ранее в Павлодаре вынесли приговор 17-летнему дяде девочки, которая родила от него ребенка в прошлом году в возрасте 12 лет. Парня осудили к 10 годам лишения свободы за изнасилование малолетней и действия сексуального характера в отношении нее. Родившийся ребенок остался на воспитании в семье, а девочка продолжила обучение в школе.

Также похожая ситуация произошла в Жамбылской области, где 15-летняя девочка якобы родила от бывшего военнослужащего Нацгвардии. Вице-министр внутренних дел уточнил, что возбуждено дело, мужчина арестован.

