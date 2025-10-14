Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

В четверг, 16 октября, запланировано временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Казтелерадио".

В компании сообщили, что отключение связано с планово-профилактическими работами, которые проводятся ежеквартально. Они необходимы для дальнейшего обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания.

"16 октября 2025 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - предупредили в компании.

Сообщается, что в этот период также проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

До этого 16 июля также приостанавливали ретрансляцию телерадиоканалов по всему Казахстану в связи с планово-профилактическими работами.

Добавим, что недавно многие казахстанские болельщики в социальных сетях пожаловались на качество трансляции матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" - некоторые вовсе не смогли посмотреть игру. На жалобы фанатов отреагировали в АО "Казахтелеком" и на телеканале Qazsport.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.