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Телевидение и радио временно не будет работать по всему Казахстану

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Қазақ тілінде оқу
Мужчины возле неработающего телевизора
Неработающий телевизор. Иллюстративное фото: Twins / Getty Images

Ретрансляцию телерадиоканалов приостановят по всему Казахстану 5 марта текущего года, предупредило "Казтелерадио" на своем сайте, передает NUR.KZ.

Уточняется, что компания в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

"5 марта 2025 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - предупредили казахстанцев.

По информации на официальном сайте компании, акционерное общество "Казтелерадио" - национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224553-televidenie-i-radio-vremenno-ne-budet-rabotat-po-vsemu-kazahstanu/