    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Редактор региональных новостей

    Павлодарка похоронила мужа, а через два дня потеряла и дом

    Опубликовано:

    Дом сгорел у вдовы в Павлодаре
    В сгоревшем доме. Фото: irbistv.kz

    Жизнь жительницы Павлодара Валиды Абдуллаевой всего за несколько дней перевернулась с ног на голову. Она потеряла любимого мужа, потом в ее доме произошел пожар, передает "Ирбис TV".

    Еще неделю назад в доме семьи Валиды Абдуллаевой звучал детский смех и с кухни доносился аппетитный запах домашнего ужина. Сегодня вместо уюта лишь гарь и зола. У женщины двое детей: старшему сыну 12 лет, а младшему всего 3 года. Семья осталась без крова.

    "В понедельник супругу стало резко плохо, он упал и на руках у меня со страшим сыном скончался. У него оторвался тромб. Умер еще до приезда "скорой", я пыталась реанимировать, "скорая" пыталась реанимировать - все бесполезно. В среду 1 октября мы его похоронили, нам остался дом в наследство. Я уехала на кладбище, остался мой брат, дети были в садике и школе, брат чистил печь длительного горения", - рассказала Валида Абдуллаева.

    Искра попала в дымоход и загорелась сажа. Пожар уничтожил крышу, некоторые вещи, технику. Теперь женщина с детьми временно живет у своей матери в селе, но как долго это продлится, она сама не знает.

    Редакция встретилась с семьей накануне первого снега, но сейчас, в холодное время, им особенно тревожно.

    У вдовы в Павлодаре сгорел дом
    На месте пожара. Фото: irbistv.kz

    "Нашу крышу спасти не удалось, даже частично пострадала крыша соседей. Вот так с двумя детьми я осталась без крыши над головой, без супруга, без мужской поддержки, без денег. Восстанавливать это все у меня нет ни сил, ни денег, это объемы очень большие", - жалуется Валида.

    Ранее стало известно, что жительница Кызылорды после выпуска из детдома длительное время проживала на даче у дальних родственников. В 2016 году вышла замуж и родила сына, которого позже признали ограниченным в возможностях по здоровью. После развода женщина осталась одна без поддержки бывшего супруга и без жилья.

    Общественные активисты сообщили, что 23-летнюю жительницу Усть-Каменогорска с инвалидностью использовали как бесплатную рабочую силу. По их словам, купленное на ее деньги жилье сдавали посторонним. У девушки нет ни семьи, ни поддержки - она сирота и имеет инвалидность.

    Однако двое мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег у девушки с инвалидностью, полностью отвергли эти заявления, назвав их клеветой.

