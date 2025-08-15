Кызылординка после выпуска из детдома и развода осталась одна с ребенком без жилья

В Кызылординской области восстановили жилищные права воспитанницы детдома, которая после развода осталась с ребенком-инвалидом на руках, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, жительница Кызылординской области воспитывалась в детском доме-интернате им. А.Макаренко в 1996-2008 годах, а сейчас оказалась в трудной жизненной ситуации.

После окончания интерната она длительное время проживала на даче у дальних родственников. В 2016 году вышла замуж и родила сына, которого позже признали ограниченным в возможностях по здоровью (3 группа).

"После развода женщина осталась одна без поддержки бывшего супруга, самостоятельно воспитывает ребенка. О своем праве на получение жилья от госжилфонда, как выпускницы детского дома, не знала", - уточнили в суде.

Получив от отдела жилищной инспекции отказ в постановке на учет для получения жилья она обратилась в суд.

Суд первой инстанции установил, что уполномоченные органы бездействовали, не поставив заявителя своевременно на учет нуждающихся в жилье по категории "дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей".

"Женщина относится к социально уязвимым слоям населения и имеет право на обеспечение жильем из госжилфонда", - установил суд.

Суд пришел к выводу, что правоотношения, связанные с постановкой на жилищный учет, возникли у истца еще в момент окончания школы и получения аттестата - 20 июня 2008 года.

Иск был удовлетворен: суд признал за ней право на постановку на жилищный учет с указанной даты.

Акиму Кызылорды и городскому отделу жилищной инспекции предписано обеспечить постановку истца на соответствующий учет. Судебный акт уже вступил в силу.

Ранее стало известно, что казахстанку лишили места в очереди на жилье при переезде из Кызылорды в Актобе. Женщина добилась восстановления своего места в очереди с 2012 года.

В Акмолинской области после вмешательства прокуратуры восстановили права родных братьев на получение жилья. Они стояли в очереди на получение жилья в Макинске, но на протяжении 13 лет были незаконно исключены из очереди.

В Атырау учителю предоставили в аренду 2-комнатную квартиру из жилфонда, но отказали в ее приватизации, так как женщина владела недостроенным домом, который после подарила знакомой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.