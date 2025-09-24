"Меня били, что я мало денег приносила": девушку оставили без жилья и использовали в ВКО

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Меня били, что я мало денег приносила": девушку оставили без жилья и использовали в ВКО

      Опубликовано:

      У девушки отбирали деньги в ВКО
      Пострадавшая девушка. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz

      Жительницу Усть-Каменогорска с инвалидностью использовали как бесплатную рабочую силу. Как выяснили общественники, купленное на ее деньги жилье сдавали посторонним, передает Первый канал "Евразия".

      У девушки нет ни семьи, ни поддержки - она сирота и имеет инвалидность. Несмотря на это, работала сразу в нескольких заведениях - мыла посуду без выходных. Но весь заработок у нее забирали.

      По словам пострадавшей, этим занимались двое бывших воспитанников детдома. Она подчинялась им из страха.

      "Они меня били, что я мало денег приносила. Пугали, что скорую помощь вызовут и положат меня в ПНД", - рассказала пострадавшая.

      Первыми неладное заметили в коллективе, а именно старший кухонный работник Карима Ибрагимова. Девушка доверилась именно ей и призналась: ни зарплаты, ни пенсии у нее нет, хотя выходных не бывает.

      "Она ответственная, она чисто работает. Что скажешь, она делает. Мы, весь коллектив, ее полюбили. Когда начала говорить, мы сперва не поверили. Потом наблюдали долго. Она иногда в синяках приходит, иногда бывает грязная приходит, иногда уставшая. Я ей говорила: "Может, выходной тебе дать?". Она сказала: "Нет, мне нельзя, меня ругать будут, мне выходной не нужен", - поделилась Карима Ибрагимова.

      Она приютила девушку у себя дома, но вскоре туда пришли мужчины и стали ей угрожать.

      "Что подожгут мой дом, ножом пырнут. И вот я стала себя плохо чувствовать", - добавляет Карима.

      Тем временем к делу подключились общественники. Они выяснили, что деньги, которые государство копило для сироты, ее бывшая воспитательница потратила на покупку комнаты в общежитии. Позже жилье забрали мужчины и, как утверждают, сдавали за 90 тыс. тенге.

      "Дом юношества по каким-то причинам распоряжается деньгами. По факту ей навязали это жилье - сами выбрали, сами купили. Договор дарения (оформили - прим. ред.), не купли-продажи. Не прописано, за какую сумму было приобретено жилье.

      У девочки есть пособие по потере кормильца, по инвалидности. Воспитатель из Дома юношества идет вместе с ней, снимает эти деньги. Девочка не разбирается в деньгах", - говорит руководитель областного фонда по защите прав детей-сирот Александра Исмаилова.

      В акимате сообщили, что Дом юношества, где училась пострадавшая, проверят. Коллеги девушки надеются на справедливость.

      "По данному факту зарегистрировано уголовное правонарушение по статье "Вымогательство". В настоящее время проводится досудебное расследование для объективности и сбора всех доказательств", - отметил заместитель начальника городского управления полиции Биржан Бауыржанулы.

      Как сообщили стражи порядка, подозреваемые пока на свободе. Дело взял на контроль как департамент полиции, так и акимат Восточно-Казахстанской области.

      Сейчас девушка находится под государственной защитой. Тем временем общественники настаивают, чтобы расследование велось по статье о трудовом рабстве.

      Ранее в Кызылординской области восстановили жилищные права воспитанницы детдома, которая после развода осталась с ребенком-инвалидом на руках. Женщина не знала о своем праве, как выпускницы детского дома, на получение жилья от государственного жилищного фонда.

      Также в Сети появилась информация о двух детях, якобы удерживаемых в рабстве в Жамбылской области. Несовершеннолетних поместили в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Было возбуждено уголовное дело и создана специальная комиссия для расследования.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.