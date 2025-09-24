"Меня били, что я мало денег приносила": девушку оставили без жилья и использовали в ВКО

Жительницу Усть-Каменогорска с инвалидностью использовали как бесплатную рабочую силу. Как выяснили общественники, купленное на ее деньги жилье сдавали посторонним, передает Первый канал "Евразия".

У девушки нет ни семьи, ни поддержки - она сирота и имеет инвалидность. Несмотря на это, работала сразу в нескольких заведениях - мыла посуду без выходных. Но весь заработок у нее забирали.

По словам пострадавшей, этим занимались двое бывших воспитанников детдома. Она подчинялась им из страха.

"Они меня били, что я мало денег приносила. Пугали, что скорую помощь вызовут и положат меня в ПНД", - рассказала пострадавшая.

Первыми неладное заметили в коллективе, а именно старший кухонный работник Карима Ибрагимова. Девушка доверилась именно ей и призналась: ни зарплаты, ни пенсии у нее нет, хотя выходных не бывает.

"Она ответственная, она чисто работает. Что скажешь, она делает. Мы, весь коллектив, ее полюбили. Когда начала говорить, мы сперва не поверили. Потом наблюдали долго. Она иногда в синяках приходит, иногда бывает грязная приходит, иногда уставшая. Я ей говорила: "Может, выходной тебе дать?". Она сказала: "Нет, мне нельзя, меня ругать будут, мне выходной не нужен", - поделилась Карима Ибрагимова.

Она приютила девушку у себя дома, но вскоре туда пришли мужчины и стали ей угрожать.

"Что подожгут мой дом, ножом пырнут. И вот я стала себя плохо чувствовать", - добавляет Карима.

Тем временем к делу подключились общественники. Они выяснили, что деньги, которые государство копило для сироты, ее бывшая воспитательница потратила на покупку комнаты в общежитии. Позже жилье забрали мужчины и, как утверждают, сдавали за 90 тыс. тенге.

"Дом юношества по каким-то причинам распоряжается деньгами. По факту ей навязали это жилье - сами выбрали, сами купили. Договор дарения (оформили - прим. ред.), не купли-продажи. Не прописано, за какую сумму было приобретено жилье.

У девочки есть пособие по потере кормильца, по инвалидности. Воспитатель из Дома юношества идет вместе с ней, снимает эти деньги. Девочка не разбирается в деньгах", - говорит руководитель областного фонда по защите прав детей-сирот Александра Исмаилова.

В акимате сообщили, что Дом юношества, где училась пострадавшая, проверят. Коллеги девушки надеются на справедливость.

"По данному факту зарегистрировано уголовное правонарушение по статье "Вымогательство". В настоящее время проводится досудебное расследование для объективности и сбора всех доказательств", - отметил заместитель начальника городского управления полиции Биржан Бауыржанулы.

Как сообщили стражи порядка, подозреваемые пока на свободе. Дело взял на контроль как департамент полиции, так и акимат Восточно-Казахстанской области.

Сейчас девушка находится под государственной защитой. Тем временем общественники настаивают, чтобы расследование велось по статье о трудовом рабстве.

Ранее в Кызылординской области восстановили жилищные права воспитанницы детдома, которая после развода осталась с ребенком-инвалидом на руках. Женщина не знала о своем праве, как выпускницы детского дома, на получение жилья от государственного жилищного фонда.

Также в Сети появилась информация о двух детях, якобы удерживаемых в рабстве в Жамбылской области. Несовершеннолетних поместили в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Было возбуждено уголовное дело и создана специальная комиссия для расследования.

