Оставили без жилья и использовали: озвучена другая версия истории с девушкой из ВКО

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Оставили без жилья и использовали: озвучена другая версия истории с девушкой из ВКО

      Опубликовано:

      Девушка заявила о вымогательстве
      Девушка-сирота. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz

      В Усть-Каменогорске двое мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег у девушки с инвалидностью, полностью отвергают эти заявления, назвав их клеветой, передает Первый канал "Евразия".

      Мужчины, в адрес которых выдвигались обвинения, утверждают, что никакого вреда девушке не причиняли, а, наоборот, помогали.

      По их словам, даже доверенность у нотариуса оформили для представления ее интересов. Пенсионные деньги потратили на ремонт ее комнаты, которую впоследствии сдавали за 90 тысяч тенге. Все это время девушка жила у одного из этих мужчин.

      "Телесный повреждений никаких абсолютно не было. Хочешь - не выходи на работу. У нас есть чеки, у нас фото, видеофиксация. Мы ходили, помогали, разбирались, какой и кто на нее кредит оформил. Нам эту информацию никто не предоставил. На нее действительно взяли кредит", - заявил житель Усть-Каменогорска.

      "Доверенность, которую нотариус выписывал, также нужно проверить счета банковские, проверить переводы. На республиканском уровне уже необходимо срочно обратить внимание на эту проблему детей с инвалидностью, которые выпускаются из детских домов", - говорит руководитель областного фонда по защите прав детей-сирот Александра Исмаилова.

      "Объективно будет проведено досудебное расследование. Также хочу добавить: уважаемые граждане, в случае, если вы являетесь свидетелем подобных фактов, необходимо обратиться в полицию", - сообщил заместитель начальника городского управления полиции Биржан Бауыржанулы.

      Дело взял на контроль акимат Восточно-Казахстанской области. Девушка, которая сообщила о своих проблемах, сейчас находит под государственной защитой.

      Ранее общественные активисты сообщили, что 23-летнюю выпускницу детского дома использовали как бесплатную рабочую силу: забирали пенсию, сдавали ее комнату в общежитии, угрожали и заставляли работать без выходных.

      У девушки нет ни семьи, ни поддержки - она сирота и имеет инвалидность. Несмотря на это, работала сразу в нескольких заведениях - каждый день мыла посуду. По ее словам, весь заработок у нее забирали двое бывших воспитанников детдома, а она подчинялась им из страха.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.