Оставили без жилья и использовали: озвучена другая версия истории с девушкой из ВКО

В Усть-Каменогорске двое мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег у девушки с инвалидностью, полностью отвергают эти заявления, назвав их клеветой, передает Первый канал "Евразия".

Мужчины, в адрес которых выдвигались обвинения, утверждают, что никакого вреда девушке не причиняли, а, наоборот, помогали.

По их словам, даже доверенность у нотариуса оформили для представления ее интересов. Пенсионные деньги потратили на ремонт ее комнаты, которую впоследствии сдавали за 90 тысяч тенге. Все это время девушка жила у одного из этих мужчин.

"Телесный повреждений никаких абсолютно не было. Хочешь - не выходи на работу. У нас есть чеки, у нас фото, видеофиксация. Мы ходили, помогали, разбирались, какой и кто на нее кредит оформил. Нам эту информацию никто не предоставил. На нее действительно взяли кредит", - заявил житель Усть-Каменогорска.

"Доверенность, которую нотариус выписывал, также нужно проверить счета банковские, проверить переводы. На республиканском уровне уже необходимо срочно обратить внимание на эту проблему детей с инвалидностью, которые выпускаются из детских домов", - говорит руководитель областного фонда по защите прав детей-сирот Александра Исмаилова.

"Объективно будет проведено досудебное расследование. Также хочу добавить: уважаемые граждане, в случае, если вы являетесь свидетелем подобных фактов, необходимо обратиться в полицию", - сообщил заместитель начальника городского управления полиции Биржан Бауыржанулы.

Дело взял на контроль акимат Восточно-Казахстанской области. Девушка, которая сообщила о своих проблемах, сейчас находит под государственной защитой.

Ранее общественные активисты сообщили, что 23-летнюю выпускницу детского дома использовали как бесплатную рабочую силу: забирали пенсию, сдавали ее комнату в общежитии, угрожали и заставляли работать без выходных.

У девушки нет ни семьи, ни поддержки - она сирота и имеет инвалидность. Несмотря на это, работала сразу в нескольких заведениях - каждый день мыла посуду. По ее словам, весь заработок у нее забирали двое бывших воспитанников детдома, а она подчинялась им из страха.

