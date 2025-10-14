Пассажиров Qazaq Air предупредили о массовой задержке рейсов

Пресс-служба авиакомпании Qazaq Air предупредила пассажиров о том, что некоторые рейсы, запланированные на 14 и 15 октября, будут задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Vietjet Qazaqstan.

Как указано в сообщении, 14-15 октября некоторые авиарейсы Qazaq Air выполняются с последовательной задержкой по производственным причинам, в том числе с учетом временного закрытия взлетно-посадочной полосы ее базового аэропорта в городе Астана.

"Все пассажиры задержанных рейсов проинформированы, им предоставляется размещение в гостинице, горячее питание и трансфер, в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, а также бесплатное перебронирование и полный возврат авиабилетов.

Мы прилагаем все усилия для оперативного урегулирования ситуации и обеспечения безопасного прибытия всех пассажиров в пункт назначения. Для нас безопасность пассажиров является главным приоритетом", - отметили в авиакомпании.

Также компания принесла извинения за возможные неудобства.

Напомним, в начале мая этого года министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил о планах вьетнамской компании на покупку аэропорта в нашей стране.

Также мы писали, что Qazaq Air переименуют во VietJet Qazaqstan, поскольку она выкуплена вьетнамской компанией.

Кроме того, стало известно, какой аэропорт Казахстана могут предоставить вьетнамской авиакомпании Vietjet Air в качестве "домашнего".

