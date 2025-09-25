Стоит ли ожидать новый кризис в Казахстане от повышения НДС в 2026 году, ответили в МНЭ

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Стоит ли ожидать новый кризис в Казахстане от повышения НДС в 2026 году, ответили в МНЭ

      Опубликовано:

      Женщина считает на калькуляторе
      Женщина делает расчеты. Иллюстративное фото: Freepik

      Вице-министр нацэкономики Азамат Амрин в кулуарах сената рассказал о последствиях повышения ставки НДС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Социально-экономический эффект за счет повышения ставки НДС мы просчитывали. Прогноз конкретно был на инфляцию. Совокупный вклад роста НДС от 2 до 2,5% (цен - прим. авт.) к инфляции. Он будет не сплошной, потому что на очень многие товары есть освобождение", - заверил Азамат Амрин.

      По его словам, сельхозтоваропроизводители, крестьянские и фермерские хозяйства, которые производят продукты питания первой необходимости - освобождены от НДС.

      Однако журналисты поинтересовались, стоит ли ожидать кризиса на фоне пересмотра ставки НДС.

      "От НДС кризиса точно не будет. Разные ситуации, видите. Завтра, не дай бог, пандемия будет, поэтому здесь прямо говорить об этом, наверное, неправильно", - заверил Азамат Амрин.

      Напомним, вчера на семинаре по разъяснению Налогового кодекса заместитель председателя КГД Жаныбек Нуржанов рассказал, какие ставки НДС предлагаются для различных сфер экономик.

      А глава МНЭ рассказал, кому запрещено будет сдавать налоговую декларацию в упрощенном порядке.

      Также напомним, что в июле главой государства был подписан новый Налоговый кодекс - он вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.