Стоит ли ожидать новый кризис в Казахстане от повышения НДС в 2026 году, ответили в МНЭ

Вице-министр нацэкономики Азамат Амрин в кулуарах сената рассказал о последствиях повышения ставки НДС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Социально-экономический эффект за счет повышения ставки НДС мы просчитывали. Прогноз конкретно был на инфляцию. Совокупный вклад роста НДС от 2 до 2,5% (цен - прим. авт.) к инфляции. Он будет не сплошной, потому что на очень многие товары есть освобождение", - заверил Азамат Амрин.

По его словам, сельхозтоваропроизводители, крестьянские и фермерские хозяйства, которые производят продукты питания первой необходимости - освобождены от НДС.

Однако журналисты поинтересовались, стоит ли ожидать кризиса на фоне пересмотра ставки НДС.

"От НДС кризиса точно не будет. Разные ситуации, видите. Завтра, не дай бог, пандемия будет, поэтому здесь прямо говорить об этом, наверное, неправильно", - заверил Азамат Амрин.

Напомним, вчера на семинаре по разъяснению Налогового кодекса заместитель председателя КГД Жаныбек Нуржанов рассказал, какие ставки НДС предлагаются для различных сфер экономик.

А глава МНЭ рассказал, кому запрещено будет сдавать налоговую декларацию в упрощенном порядке.

Также напомним, что в июле главой государства был подписан новый Налоговый кодекс - он вводится в действие с 1 января 2026 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.