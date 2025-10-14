Полиция начала следить за жителями Алматы через систему распознавания лиц (видео)
Опубликовано:
Полиция Алматы сообщила о запуске проекта видеоаналитики в местах массового скопления жителей. Начался он в увеселительных заведениях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, новые интеллектуальные системы установлены в 12 увеселительных заведениях Алматы, где ранее чаще всего фиксировались преступления и правонарушения.
Сообщается, что камеры оснащены функцией распознавания лиц и автоматического реагирования на внештатные ситуации: драки, скопления людей, агрессивное поведение, а также мелкие нарушения общественного порядка, включая курение в неположенных местах.
По словам начальника департамента полиции Алматы Арыстангани Заппарова, результаты внедрения технологии уже ощутимы.
"С момента запуска системы в этих заведениях не зафиксировано ни одного преступления. При этом алгоритмы позволили своевременно выявить и принять меры по лицам, находившимся в розыске - как по уголовным делам, так и по фактам без вести пропавших. Это наглядный пример того, как современные технологии помогают обеспечивать безопасность граждан", - заявил Арыстангани Заппаров.
Уже известно, что проект будет распространен на все увеселительные заведения, а также другие места массового скопления граждан в городе: парки, рынки, торговые центры, зрелищные и спортивные площадки.
В июне текущего года стало известно, что система видеонаблюдения и распознавания лиц будет использоваться службой пробации для выявления граждан, нарушивших правила во время условного срока.
В конце прошлого года стало известно, что национальная система видеомониторинга с распознаванием лиц уже запущена в двух городах Казахстана.
Позже главу Минцифры спросили, не утекут ли биометрические данные казахстанцев при внедрении распознавания лиц в системе видеонаблюдения.
