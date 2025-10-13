"Цифровой купол" планируют расширить в Астане: где и когда установят камеры

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов сегодня рассказал о планах по расширению сети камер видеонаблюдения в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Установление камер и "цифровой купол" над Астаной - это часть вопроса, которая относится к большой программе "Безопасный город". И здесь очень важно сказать, что шире мы будем применять установление камер.

Эту работу мы будем продолжать. Это двухмесячная программа, камеры будем устанавливать в парках - это Центральный парк, Парк первого президента", - заявил Санжар Адилов.

По его словам, будет отдельно проведена презентация по камерам, которые установят на крышах жилых комплексов.

Ранее сообщалось, что в Астане запускают проект "Цифровой купол в Астане". На высотных зданиях установят, как тогда сообщалось, 5 сверхмощных видеокамер: две камеры уже были установлены в комплексе Абу-Даби Плаза, и по одной на Казтелерадио, ЖК "Престиж" и ЖК "Томирис".

Они, как заверяли в МВД, позволяют получать качественное изображение и вести контроль за объектами и событиями, находящимися или происходящими в радиусе 10 км.

Также запускали ранее единую платформу дорожной безопасности в Казахстане. Она в режиме реального времени структурирует и отображает все, что происходит на дорогах.

А осенью прошлого года сообщалось, что национальная система видеомониторинга с распознаванием лиц запущена в двух городах Казахстана, а именно в Астане и Алматы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.