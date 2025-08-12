Новая система TOR начала следить за дорогами Казахстана: что это и как работает
Опубликовано:
Единую платформу дорожной безопасности запустили в Казахстане. Она в режиме реального времени структурирует и отображает все, что происходит на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на Sergek Group.
Как поясняют в Sergek Group, система стала единым цифровым окном для сотрудников органов внутренних дел, позволяя управлять, анализировать и синхронизировать дорожную обстановку на национальном уровне.
Проект является первым шагом к реализации поручения президента по созданию национальной платформы "Безопасный город", которая объединит все камеры наблюдения и системы распознавания в единую цифровую экосистему.
Платформа TOR аккумулирует данные из четырех источников:
- стационарных комплексов в городах и на трассах,
- мобильных комплексов патрульной полиции,
- дронов,
- иных подключенных систем.
Система позволяет выявлять очаги аварийности с фильтрацией по регионам, типам происшествий и времени, фиксировать опасных водителей, а также отслеживать тех, кто находится за рулем больше 8 часов без перерыва. Благодаря этому, она может не только фиксировать нарушения, но и прогнозировать риски.
"Мы опирались на многолетний опыт разработки и эксплуатации системы "Сергек", поэтому архитектура платформы изначально учитывает потребности Казахстана и легко адаптируется под наши реалии, создавая единый стандарт работы для всех участников процесса обеспечения безопасности на дорогах", - рассказал СЕО Sergek Евгений Ким.
Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что национальная система видеомониторинга с распознаванием лиц запущена в двух городах Казахстана, а именно в Астане и Алматы.
До этого в полиции Алматы рассказали о внедрении системы видеомониторинга, которая позволяет следить за передвижением не только разыскиваемых лиц, а также транспорта.
Также сообщалось, что 45 тысяч камер подключили к "Единой системе видеомониторинга Алматы". Цель проекта - объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе.
А в начале июня этого года мы писали, что новую систему распознавания лиц начали использовать в Алматы для контроля за осужденными - то есть для выявления граждан, нарушивших правила во время условного срока.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2274300-edinuyu-platformu-dorozhnoy-bezopasnosti-tor-zapustili-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах