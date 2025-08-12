Новая система TOR начала следить за дорогами Казахстана: что это и как работает

Единую платформу дорожной безопасности запустили в Казахстане. Она в режиме реального времени структурирует и отображает все, что происходит на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на Sergek Group.

Как поясняют в Sergek Group, система стала единым цифровым окном для сотрудников органов внутренних дел, позволяя управлять, анализировать и синхронизировать дорожную обстановку на национальном уровне.

Проект является первым шагом к реализации поручения президента по созданию национальной платформы "Безопасный город", которая объединит все камеры наблюдения и системы распознавания в единую цифровую экосистему.

Платформа TOR аккумулирует данные из четырех источников:

стационарных комплексов в городах и на трассах,

мобильных комплексов патрульной полиции,

дронов,

иных подключенных систем.

Система позволяет выявлять очаги аварийности с фильтрацией по регионам, типам происшествий и времени, фиксировать опасных водителей, а также отслеживать тех, кто находится за рулем больше 8 часов без перерыва. Благодаря этому, она может не только фиксировать нарушения, но и прогнозировать риски.

"Мы опирались на многолетний опыт разработки и эксплуатации системы "Сергек", поэтому архитектура платформы изначально учитывает потребности Казахстана и легко адаптируется под наши реалии, создавая единый стандарт работы для всех участников процесса обеспечения безопасности на дорогах", - рассказал СЕО Sergek Евгений Ким.

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что национальная система видеомониторинга с распознаванием лиц запущена в двух городах Казахстана, а именно в Астане и Алматы.

До этого в полиции Алматы рассказали о внедрении системы видеомониторинга, которая позволяет следить за передвижением не только разыскиваемых лиц, а также транспорта.

Также сообщалось, что 45 тысяч камер подключили к "Единой системе видеомониторинга Алматы". Цель проекта - объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе.

А в начале июня этого года мы писали, что новую систему распознавания лиц начали использовать в Алматы для контроля за осужденными - то есть для выявления граждан, нарушивших правила во время условного срока.

