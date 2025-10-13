Нарушил ли Дуров закон, купаясь в Кольсае: в Минэкологии отреагировали на нашумевшее видео

Павел Дуров опубликовал видео, как он купается в национальном парке "Көлсай көлдері", где делать это запрещено. В Минэкологии рассказали, нарушил ли закон основатель Telegram, передает NUR.KZ.

Как сообщили на сайте Минэкологии, в ходе служебного расследования было установлено, что на месте возле озера Кольсай-2 отсутствовали предупреждающие знаки о запрете на купание. Таким образом, в действиях Павла Дурова нарушение не усматривается.

В ведомстве добавили, что ситуация носила непреднамеренный характер и не затронула экологическую устойчивость территории.

"Обсуждение этой ситуации подчеркивает важность системного информирования туристов о правилах пребывания на особо охраняемых природных территориях, что позволит одновременно сохранить уникальную природу Казахстана и повысить привлекательность страны как направления для экологичного и ответственного туризма", - пояснили в Минэкологии.

Кроме того, в ведомстве считают, что опубликованное видео в личном аккаунте Павла Дурова с аудиторией более 10 млн подписчиков, носило имиджевый характер и стало демонстрацией природной красоты Казахстана для широкой международной аудитории.

"Такой охват является значимым вкладом в продвижение туристического потенциала страны", - заключили в министерстве.

Напомним, 2 октября Павел Дуров приехал в Астану, чтобы выступить на форуме Digital Bridge. В своей речи он пошутил на тему поиска жены. Также основатель Telegram заявил о совместном проекте с Казахстаном.

Затем мы писали, что Павел Дуров опубликовал видео, на кадрах которого выходит полуобнаженным из озера Кольсай. Однако в природном парке сообщили, что купание там запрещено и по данному факту было инициировано служебное расследование.

Сам Дуров вскоре показал еще одно видео, сделанное во время пребывания в Кольсайских озерах в Алматинской области.

Также сегодня зампред комитета административной полиции МВД Алексей Милюк рассказал, могут ли оштрафовать основателя Telegram Павла Дурова за купание в Кольсайских озерах.

