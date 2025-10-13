Какой штраф грозит Павлу Дурову за купание в Кольсае: ответ казахстанского МВД

Зампред комитета административной полиции МВД Алексей Милюк рассказал, могут ли оштрафовать основателя Telegram Павла Дурова за купание в Кольсайских озерах, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель председателя комитета административной полиции Министерства внутренних дел Алексей Милюк в кулуарах выездного правительственного часа отметил, что речь идет о купании в запрещенной зоне, которая является особо важной охраняемой природной территорией.

"Ответственность за нахождение и купания в зоне - это протоколы, штрафы, отнесены к компетенциям Министерства экологии. Мы соответствующий материал зарегистрировали и передали, они сейчас рассматривают. Мы не оформили, мы только материалы собрали по публикации на СМИ и для рассмотрения вопросов передали Министерству экологии", - добавил он.

Также Милюк рассказал, какой Дурову грозит штраф.

"Там разный, в зависимости от того, как будут квалифицировать. Надо смотреть, уже непосредственно разговаривать с уполномоченным органами. Самое минимальное - от предупреждения, если я не ошибаюсь, до 10 МРП (более 39 тыс. тенге - прим.ред.). В зависимости от того, какой состав", - пояснил спикер.

Напомним, 2 октября Павел Дуров приехал в Астану, чтобы выступить на форуме Digital Bridge. В своей речи он пошутил на тему поиска жены. Также основатель Telegram заявил о совместном проекте с Казахстаном.

Также мы писали, что Павел Дуров опубликовал видео, на кадрах которого выходит полуобнаженным из озера Кольсай. Однако в природном парке сообщили, что купание там запрещено и по данному факту было инициировано служебное расследование.

Сам Дуров вскоре показал еще одно видео, сделанное во время пребывания в Кольсайских озерах в Алматинской области.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.