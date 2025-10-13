Жители каких регионов чаще всего женятся в Казахстане

В пресс-службе "Правительства для граждан" назвали города и регионы Казахстана, где было заключено наибольшее количество браков в текущем году, передает NUR.KZ.

По данным госкорпорации, в текущем году в Казахстане зарегистрировано порядка 88 тыс. браков.

Безусловным лидером по количеству свадеб стал город Алматы, где за этот период свои отношения узаконили 14 254 пары.

"На втором месте город Астана, где влюбленные сказали друг другу "да" 10 142 раза. Третью строчку занимает Туркестанская область - 6 687 браков", - сообщили в "Правительстве для граждан".

Замыкают топ-5 Шымкент - 5 570 браков и Карагандинская область - 5 394 брака.

Ранее эксперты сообщили, что казахстанские невесты стали чаще оставлять свою девичью фамилию при вступлении в брак, а также объяснили причину этой тенденции.

Также аналитики называли самые популярные месяцы для разводов и браков в Казахстане. Сообщалось, что самый "урожайный" на заключение браков месяц - август, а разводиться граждане предпочитают в мае.

Мы также писали, что молодые женщины в Казахстане вступают в брак охотнее и чаще, чем мужчины. Однако с возрастом последние женятся чаще.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.