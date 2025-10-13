В Казахстане предложили внести изменения, связанные с лишением водительских прав

В Астане выявили шесть человек, которые избежали уголовной ответственности из-за психических заболеваний, но у них имелись водительские права, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

Как сообщили на официальном сайте прокуратуры Астаны, в городе провели анализ по факту наличия прав на управление транспортными средствами у лиц, признанных страдающими психическими заболеваниями и освобожденными на данном основании от уголовной ответственности.

"Наличие действующих водительских прав из проверенных 76 лиц, подпадающих под запрет согласно перечню медицинских противопоказаний, препятствующих безопасному управлению транспортными средствами, установлено у 6 граждан", - пояснили в прокуратуре.

Так, в отношении одного гражданина был инициирован гражданский иск, который решением суда от 2 июля 2025 года удовлетворен с прекращением у него права на управление транспортными средствами.

"Аналогичная претензионно-исковая работа проведена районными прокуратурами, внесшими 4 иска, которые судами удовлетворены", - добавили в ведомстве.

Кроме того, по результатам анализа в действующие статьи 16 и 91 Уголовного кодекса предложены изменения, позволяющие суду при освобождении лиц от уголовной ответственности ввиду наличия психических заболеваний, одновременно разрешать вопросы, связанные с прекращением прав на управление транспортными средствами.

Напомним, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали. Недавно сообщалось, что умерла девочка, находившаяся в коме после аварии.

Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв. Его арестовали на два месяца. Также выяснилось, что у водителя из-за диагноза не должно было быть прав.

А в Акмолинской области местному жителю запретили управлять транспортными средствами в целях безопасности для общества, так как он стоит на учете у нарколога.

