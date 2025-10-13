Ограничить продажу спиртных напитков в заведениях предлагает МВД

Глава МВД РК на правительственном часе заявил, что на сегодня одним из ключевых факторов, влияющих на криминогенность, является злоупотребление алкоголем, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ежегодно в опьянении совершается до 10 тысяч преступлений. Принимаются профилактические меры, в том числе пресекаем факты распития, изолируем из общественных мест лиц в опьянении, в отношении подучетных выносятся запреты на употребление алкоголя. Однако это лишь борьба с последствиями", - сетует Ержан Саденов.

Между тем, по словам министра, в погоне за выгодой недобросовестные предприниматели нарушают возрастные и временные ограничения реализации спиртного.

"Круглосуточно торгуют под видом кафе и баров. Широко применяется онлайн-доставка. При этом, мера по лишению лицензии неэффективна. Ее можно получить на следующий день на других лиц. Этот вопрос рассмотрели на заседании МВК.

Внесены предложения по розничной реализации алкоголя только в спецмагазинах (алкомаркетах), ужесточению требований к выдаче лицензий (в том числе их лимитированию) и запрету на онлайн-торговлю алкоголем. Кроме того, назрела необходимость ограничения времени реализации спиртного в развлекательных заведениях. В указанных объектах в опьянении совершено более 1 400 преступлений, в том числе 3 убийства", - мотивировал глава МВД.

Однако, по его словам, на сегодня некоторые госорганы эти подходы не поддерживают.

Напомним, летом МВД Казахстана предложило рассмотреть вопрос реализации алкоголя только в специализированных магазинах с ограниченным режимом работы.

А в апреле этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о селах, где отказались от алкоголя.

Также отмечалось, что в Казахстане стали реже пить алкоголь, однако это не привело к снижению цен на него. За год водка подорожала на 4,3%, а пиво сразу на 12,5%.

